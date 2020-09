Animal Rights voert actie voor gerechtsgebouw in Ieper

Vanmorgen voert Animal Rights actie voor het gerechtsgebouw in Ieper naar aanleiding van de rechtszaak tegen slachthuis Verbist in Izegem.

Animal Rights heeft zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Zij waren het die in 2017 undercoverbeelden verspreidden van in het slachthuis. Werknemers sloegen de runderen met stokken, dienden stroomstoten toe of keelden runderen terwijl andere dieren toekeken. Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts sloot het slachthuis toen en het is nog altijd dicht.

Vandaag zal de rechter bekend maken wanneer de zaak gepleit wordt. “Animal Rights wil gerechtigheid voor de dieren die gruwelijk mishandeld werden tijdens hun laatste levensmomenten. Wij eisen de definitieve sluiting van dit horrorslachthuis,” zegt Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout.

De geplande pleidooien op 23 maart werden verplaatst naar 28 september door de verstrengde maatregelen inzake het COVID-19 virus. Het proces in de rechtbank van Ieper is intussen uitgesteld naar 25 januari.

