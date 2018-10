Pluimveeslachterij Lammens uit Torhout heeft in overleg met het Federaal Voedselagentschap besloten om de kippenzigeunerburgers en kippenballetjes uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument.

Het gaat om producten met een met uiterste consumptiedatum op 1 november, die verdeeld worden via verschillende winkels van Okay. Het bedrijf vraagt om het product niet te consumeren en in de originele verpakking terug te brengen naar het verkooppunt. Onlangs riep Lammens ook kippenboomstammetjes terug omwille van salmonella.

Lees ook: