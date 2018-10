Dat gebeurt nadat de aanwezigheid van salmonella werd vastgesteld.

Het product, met uiterste consumptiedatum op 25 oktober, werd in een 14-tal winkels van Carrefour Express verkocht, onder meer in drie winkels in Oostende en één in Wervik, en dar onder het huismerk 'Carrefour'. Het bedrijf vraagt om het product niet te consumeren en in de originele verpakking terug te brengen naar het verkooppunt.