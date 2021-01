Laatste werkdag voor burgemeester Hendrik Verkest

Hij neemt na 31 jaar afscheid als burgervader van zijn gemeente. Hij wordt morgen opgevolgd door schepen Lieven Huys. Bij de verkiezingen in 2018 gaf hij al te kennen dat hij niet de hele legislatuur zou uitdoen en dat het tijd werd voor verjonging. Een definitief afscheid van de politiek is het nog niet helemaal, want Verkest blijft voorzitter van de gemeenteraad. Hij is trots op z’n erfenis. "Wingene is geëvolueerd van een stille plattelandsgemeente naar een gemeente met een gemengde economie. Dat betekent dat er werkgelegenheid is gekomen, dat er jonge mensen zijn gekomen, we hebben nieuwe scholen gebouwd, nieuwe woonzorgcentra gebouwd, de gemeente is vernieuwd."

