In Wingene heeft burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) afgelopen weekend zijn 30-jarige carrière gevierd.

Verkest staat sinds 1989 onafgebroken aan het roer van de gemeente. In 1988 dong hij voor het eerst naar de gunst van de Wingense kiezer. Hij was nauwelijks één jaar burgemeester toen zijn gemeente nationaal in de aandacht kwam door de varkenspest. Volgend jaar geeft Verkest de sjerp door aan eerste schepen Lieven Huys.