Laadpalen slechts op 1 op 3 carpoolparkings aanwezig

Op amper een derde van de carpoolparkings in West-Vlaanderen heb je de mogelijkheid om je elektrische wagen op te laden. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg.

Volgens Kurt Himpe zijn er momenteel laadpalen op de carpoolparkings van Brugge, Menen, Middelkerke, Nieuwpoort, Kortrijk en Veurne ter hoogte van de A18.

Toekomstplannen

Toch is er ook goed nieuws: in de toekomst zullen autobestuurders op meer dan 80 procent van de carpoolparkings in onze provincie oplaadmogelijkheden ter beschikking hebben.

"Jammer genoeg zijn er ook drie carpoolparkings waar er momenteel geen plannen zijn voor oplaadpunten", zegt Himpe. "Dat is het geval in Jabbeke-West, Torhout en Izegem/Roeselare.”

Overzicht:

