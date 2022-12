Fastned opent 16de snellaadstation in Roeselare

Roeselare is een nieuw snellaadstation voor elektrische voertuigen rijker. Het nieuwe tankstation ligt langs de ring, in de schaduw van het AZ Deltaziekenhuis. Het gaat om supersnelle laadpalen met een debiet van 300 kilowatt elektriciteit per uur.

De nieuwe laadhub is gebouwd door het Nederlandse Fastned, en is de eerste van een reeks snellaadstations, in samenwerking met de intercommunale WVI.

Tuur De Coninck, Fastned België: "We hebben hier twee keer 300 kw vermogen geïnstalleerd. Een viertal wagens kan supersnel laden, in een tiental minuten kunnen ze verder. Er zijn nog twee extra plaatsen voorzien. Locaties met heel veel verkeer zijn heel belangrijk voor ons. Daar hebben mensen grote laad-nood."

De stad Roeselare wil tegen 2030 kleine 1.000 laadpalen tellen, vijf keer meer dan nu. Verderop aan de rijksweg heeft Fastned al vier laadpalen, maar dit station met een opvallende gele doorzichtige luifel is het eerste dat er komt in samenwerking met de West-Vlaamse intercommunale WVI, dat groene energie wil stimuleren.Geert Sanders, Algemeen Directeur WVI: "Op vandaag kan je via ander laadpalen, thuis of op het werk laden. Het duurt wel lang vooraleer de auto opgeladen is. Hier kan je een kwartier opladen met groene energie, die komt van het net en de zonnepanelen."

Dit is al het zestiende snellaadstation van Fastned in ons land. Het beursgenoteerde bedrijf is in heel Europa actief om de fakkel van de traditionele benzinestations over te nemen. Ook in onze provincie blijven er snellaadstations bijkomen. Binnenkort is Kuurne aan de beurt.