Kortrijk verontwaardigd over kandidatuur Brugge als culturele hoofdstad: "Ze waren het al in 2002"

Dat Stad Brugge zich kandidaat stelt als culturele hoofdstad botst op verontwaardiging in Kortrijk. "Ik wens ze veel succes, maar vind het weinig collegiaal", zegt schepen Axel Ronse.

Brugge wil in 2030 Europese Culturele Hoofdstad zijn. Het stadsbestuur heeft vanmorgen beslist om zich officieel kandidaat te stellen. Brugge was in 2002 al eens Europese Culturele Hoofdstad.

"Krachten bundelen"

Brugge is niet de enige stad die z'n kandidatuur stelt. Ook zeven andere steden in België hebben zich al kandidaat gesteld: Gent, Brussel, Leuven, Luik, Turnhout, Oostende en Kortrijk. Zeker de kandidatuur van Brussel in 2030, het jaar waarin België 200 jaar onafhankelijkheid viert, zal de concurrentie scherp maken.

De beslissing wordt koeltjes ontvangen door Stad Kortrijk. Schepen Axel Ronse laat zich horen op Facebook: "We zijn al enkele jaren aan een sterke kandidatuur aan het timmeren. We hoopten alle West-Vlaamse krachten te bundelen en zo West-Vlaanderen als culturele en aantrekkelijke top plek te promoten", schrijft hij.

"Brugge was het al in 2022. Europa liet ons weten dat ze normaal nooit een stad tweemaal culturele hoofdstad laten worden." Ronse roept op om de krachten te bundelen.