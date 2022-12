Brugge kandidaat Culturele Hoofdstad 2030

De stad Brugge wil in 2030 Europese Culturele Hoofdstad zijn. Het stadsbestuur heeft vanmorgen beslist om zich officieel kandidaat te stellen. Brugge was in 2002 al eens Europese Culturele Hoofdstad.

Brugge kreeg als culturele hoofdstad in 2002 al eens een boost, met het toen pas gebouwde concertgebouw als blikvanger. Nu 20 jaar later dient Brugge opnieuw een kandidatuur in.

"Meer inhoudelijk"

"We hopen natuurlijk opnieuw op zo’n effect", zegt schepen van cultuur Nico Blontrock. "Natuurlijk wat toen is gebeurd heeft ook nu nog zijn effecten. Dus je zou kunnen zeggen:wat toen is gebeurd plus wat er op volgde, plus het nieuwe, wat daar dan weer op gaat volgen. Dat gaat ongelofelijk zijn op cultureel vlak voor de stad Brugge en eigenlijk breder gezien voor de hele stad."

Burgemeester Dirk De fauw: "We hebben het Concertgebouw, we zullen ook onze expohall BRUSK hebben, we hebben ons erfgoeddepot. Er moet niet meer geïnvesteerd worden in stenen maar wel het inhoudelijke. Dat betekent dat wij met een ander programma, een meer inhoudelijk programma naar Europa en naar de Belgische overheid kunnen trekken."

"Meer ervaring dan Brussel"

Dat Brugge in het verleden al eens culturele hoofdstad is geweest is volgens de burgemeester geen probleem. Zo is Luxemburg het al twee keer geweest en stelt Brussel – culturele hoofdstad in 2000 – zich ook nu opnieuw kandidaat. Vraag blijft of voor de tweede keer meedingen een voor- of nadeel is.

Schepen Nico Blontrock: "Dat is een voordeel maar dat is tegelijkertijd ook een nadeel want sommige gaan misschien zeggen. Ze zijn het al eens geweest hé, maar het voordeel is dat we toen een pak ervaring hebben opgedaan en dat we weten waar de klepel hangt en dat we die klepel nog eens willen laten luiden misschien op een iets andere manier dan toen in 2030."

Burgemeester Dirk De fauw: "Brussel kan omwille van het 200 jarig bestaan van België, en België is ontstaan vanuit Brussel. Het kan perfect zijn dat Brussel wat voorsprong heeft. Maar anderzijds als je goed, als je in Vlaanderen denkt aan culturele hoofdsteden dan kan Brugge niet in dat rijtje ontbreken."

Hoe alles er inhoudelijk en financieel moet uitzien is nog afwachten. In 2026 is de laureaat bekend.