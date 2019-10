Kasteelmoord: staartje voor zoon Gyselbrecht en journalist

Peter Gyselbrecht moet zich in de marge van de zaak van de kasteelmoord verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor misbruik van het inzagerecht, nadat afgeluisterde telefoongesprekken in november 2016 in Terzake werden uitgezonden.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling dinsdag beslist. Gyselbrecht was in beroep gegaan tegen de verwijzing door de Brugse raadkamer.

Op 17 november 2016 zond het Canvas-programma Terzake telefoongesprekken uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens uit. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde echter dat daar geen sprake van was.

Peter Gyselbrecht bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de bewuste telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. De zoon van André Gyselbrecht verklaarde dat hij handelde uit machteloosheid. Voor het misbruiken van het inzagerecht zat Peter Gyselbrecht drie dagen in voorhechtenis.

In het dossier van de kasteelmoord werd hij later door de KI buiten vervolging gesteld. Gyselbrecht werd samen met journalist Bart Aerts door de raadkamer verwezen naar de correctionele rechtbank, maar Gyselbrecht ging in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt nu dat dat beroep ongegrond is.

