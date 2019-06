In de marge van de zaak van de kasteelmoord zijn Peter Gyselbrecht en journalist Bart Aerts door de Brugse raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen voor misbruik van het inzagerecht.

Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Alles heeft te maken met de afgeluisterde telefoongesprekken die in november 2016 in Terzake werden uitgezonden. Beide verdachten vroegen de buitenvervolgingstelling, maar daar ging de raadkamer dus niet op in.

