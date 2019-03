Kardinaal Danneels begraven

In de Mechelse Sint-Romboutskathedraal is de uitvaartplechtigheid van kardinaal Godfried Danneels gehouden.

Kardinaal Godfried Danneels is "een goede herder geweest gedurende al die vele jaren". Dat heeft huidig aartbisschop Jozef De Kesel gezegd in zijn homilie tijdens de uitvaartplechtigheid van Danneels in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. Danneels leidde de Katholieke Kerk in ons land op het moment van "een keerpunt, zowel voor de Kerk als de samenleving", stelt De Kesel, en "het was niet makkelijk om dan gids en herder te zijn, maar hij is het geweest met moed en autoriteit".

'Fundamenteel overtuigd van de noodzaak van vernieuwing en hervorming'

De kardinaal had de gave van het woord", verklaarde De Kesel tijdens de homilie. "Door dat woord, met zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, heeft hij het hart van velen geraakt. Door dat woord heeft hij ons altijd naar de bron geleid." Toch had Danneels volgens de aartsbisschop geen nostalgie naar het verleden. "In trouw aan het Tweede Vaticaanse Concilie was hij fundamenteel overtuigd van de noodzaak van vernieuwing en hervorming in de Kerk, in hoofd en leden", aldus nog De Kesel. "Een open Kerk die zich niet boven de mensen verheft, maar meevoelt met de vreugde en de hoop, maar ook met het verdriet en de angst van de mensen." De Kesel prees ook de interreligieuze dialoog die Danneels opzette.

Over misbruik in de Kerk: 'Waarin ik te kort schoot, reken ik op Gods vergeving'

Aan het einde van de homilie sneed hij ook nog even het moeilijke onderwerp van misbruik door geestelijken aan. "Toen enkele jaren geleden zijn biografie werd voorgesteld, heeft hij voor de laatste keer nog publiek het woord genomen", zegt De Kesel. "Toen was de Kerk door misbruik in haar eigen kring al zozeer met zonde en zwakheid geconfronteerd. En ook toen heeft hij gezegd: 'waarin ik te kort schoot, reken ik op Gods vergeving'. Dat is vandaag ons aller gebed."

Veel prominente genodigden

De kathedraal was helemaal volgelopen, met meer dan 800 aanwezigen in het publiek en nog eens meer dan 175 concelebrerende geestelijken. Bij aanvang werd een brief van paus Franciscus voorgelezen. De plechtigheid werd bijgewoond door heel wat prominente genodigden zoals koning Filip en koningin Mathilde, vicepremier Kris Peeters, ministers Koen Geens en Pieter De Crem, de voorzitters van Kamer, Senaat en Vlaams Parlement, Antwerps gouverneur Cathy Berx, Mechels burgemeester Bart Somers en een vertegenwoordiger van de paus. Ook onder meer voormalig KU Leuven-rector Rik Torfs, CD&V-voorzitter Wouter Beke en vertegenwoordigers van orthodoxe, joodse en islamitische geloofsgemeenschappen waren aanwezig.

Godfried Danneels uit Kanegem overleed vorige week donderdag. Hij werd 85 jaar.

