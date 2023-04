Monitor (24) overlijdt na val van deathride transfo Zwevegem

Op de belevingssite Transfo in het West-Vlaamse Zwevegem is woensdagavond een 24-jarige monitor om het leven gekomen.

De jongeman maakte een dodelijke val van een deathride. Heel wat scholieren zagen het gebeuren, want er was een Grote Happening bezig waaraan meer dan duizend leerlingen tussen 12 en 18 jaar deelnamen.

De feiten vonden woensdagavond plaats op de site Transfo, een oude elektriciteitscentrale, waar heel wat avontuurlijke activiteiten plaatsvinden. Bij een deathride kwam een 24-jarige man om het leven na een val van tien meter.

Die avond tussen 17 en 20 uur was er de Grote Happening van alle West-Vlaamse internaten. Ze namen deel aan hindernisparcours en konden kennismaken met verschillende sporten. Op het einde van de dag wilde de monitor naar beneden komen via de deathride, maar daar ging het fout. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.Het parket stapte af ter plaatse en stelde een deskundige aan. Het verder onderzoek wordt gevoerd door het arbeidsauditoraat.

(lees verder onder de foto)

"Jongeren zwaar onder indruk: opvang zeer belangrijk"

"Heel wat jongeren zagen het incident gebeuren en waren sterk onder de indruk", zegt Michael Vandenheede van politiezoen Mira. "De opvang was zeer belangrijk. De betrokken scholieren werden opgevangen in zaal van muziekensemble Calypso eerst en dan in internaat van Waregem omdat de zaal te klein was", klinkt het bij Michael Vandenheede van PZ Mira.