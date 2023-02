Jonge boeren protesteren tegen nieuwe boomplantactie

Net als vorige week in Poperinge ( lees meer ) protesteerden ook deze week jonge boeren tegen een nieuwe boomplantactie. Dit keer hielden bezorgde en misnoegde boeren stil protest in het...

Aanleiding was de nieuwe boomplantactie die zaterdag 11 februari gepland staat. In het Vloethemveld wil men net geen 8 hectare aan nieuwe bomen planten, een fikse uitbreiding van het natuurgebied dus. Die actie kadert in de verdere realisatie van de onthaalpoort Os & Ezel.

De Vlaamse Landmaatschappij kocht in 2020 de stukken grond in het Vloethemveld aan in het kader van het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld. Deze gronden krijgen als bestemming dus nu wandelpaden en een nieuw stuk bos. Het Agentschap Natuur en Bos financierde het plan en staat na de inrichting samen met de gemeente Jabbeke in voor het beheer van het gebied die 'Merleytebosch' zal heten.

BEZORGDE BOEREN

Maar de afgelopen weken kwam al veel tegenkanting vanuit de landbouwsector. Zij willen de natuuruitbreiding een halt toe roepen en kwamen daardoor onder andere vorige week al in protest in Proven. Toen plaatsten een twintigtal jonge boeren kruisen op een akker. Het is namelijk op die akkers dat er straks bos moet komen.

En zo ook in het Vloethemveld, waar vrijdagavond een gelijkaardig protest plaatsvond. Met kruisen en slogans willen de boeren duidelijk maken dat ze gehoor willen krijgen. De boeren zijn dan ook niet per se tegen natuuruitbreiding, maar willen vooral rechtszekerheid krijgen. Het Mest Actie Plan en het stikstofakkoord bijvoorbeeld blijven complexe dossiers waar de politiek voorlopig maar geen antwoord op vindt. De landbouwers willen eerst af van die blijvende onzekerheid.

