Jonge boeren plaatsen honderden kruisen op een akker uit protest

In Proven plaatsten jonge landbouwers honderden kruisen op een akker, niet toevallig op de gronden waar een bos aangeplant wordt. Met de nachtelijke actie willen ze de natuuruitbreiding een halt toe roepen, zolang er geen rechtszekerheid is voor de landbouw.

Het zevende Mestactieplan en het stikstofakkoord wegen zwaar op de toekomst van de landbouwers, maar de politiek raakt er niet uit. Met de kruisen dragen de jonge landbouwers hun toekomst symbolisch naar het graf.

Heel laat op de avond plaatsten een twintigtal jonge landbouwers uit Poperinge honderden kruisen op een akker in Proven. Ze kiezen niet toevallig deze gronden uit voor hun protestactie. Dit stuk grond wordt vandaag vol geplant met bomen. De jongeren willen anoniem blijven, woordvoerder Boerenhart Vlaanderen legt de actie uit: "Wij willen hier een symbool maken dat er eerst rechtszekerheid moet komen voor de landbouw vooraleer er verder bos aangeplant wordt. Boerenhart Vlaanderen roept de natuuruitbreiding een halt toe. Wij zijn niet per sé tegen die natuur. Maar wij willen hier wel het symbool stellen dat er eerst rechtszekerheid moet komen voor de landbouwer, voor er nog iets anders kan gebeuren."

Onzekerheid voor jonge boeren

De actievoerders gaan snel en grondig te werk. Met de kruisenactie willen de jonge landbouwers de regering wakker schudden. Het meest recente Mest Actie Plan, het zevende al, het stikstofakkoord, de politiek geraakt er maar niet uit en die onzekerheid weegt op de toekomst van de boeren. De hele avond timmeren de actievoerders dat het een lieve lust is, tot er drie aanhangwagens met kruisen gevuld zijn. Het is tijd om tot actie over te gaan.