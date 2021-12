Jo Lernout: "Ik kan dat onmogelijk betalen, ik heb niks"

“Ik kan die enorme schadeclaims onmogelijk betalen”. Dat is de reactie van stichter Jo Lernout op de uitspraak vanmorgen door het Hof Van Beroep in Gent.

Hij, medestichter Pol Hauspie en drie andere voormalige bestuurders moeten maar liefst 655 miljoen euro schadevergoeding betalen aan meer dan 4.000 gedupeerden van het failliete spraak- en taaltechnologiebedrijf Lernout & Hauspie uit Ieper.

"Het is onmogelijk dat ik dat kan betalen. Ik zit met mijn pensioen onder de armoedegrens. Mijn vrouw Annie moet werken. Anders kunnen we ons huurappartement niet betalen. Voor de rest heb ik niets: geen eigen auto, geen villa, geen huizen, geen jachten, niets," zegt hij.

Gelooft nog steeds in spraaktechnologie

Sinds vorige zomer woont Lernout in Elverdinge samen met zijn vrouw en dochter na een jarenlang verblijf in de Filipijnen. L&H kon destijds worden gered, vindt hij nog altijd. "Ik voel me moreel schuldig. Niet in recht. Ik ben wel veroordeeld voor fraude. Maar een Belgische handelsrechter zei dat het bedrijf levensvatbaar was. Ik heb geen schuld aan het bewust failliet trekken", zegt de Ieperling.

Spraaktechnologie blijft de passie van Jo Lernout. Met een nieuw bedrijf voor virtuele leerboeken hoopt hij in de toekomst wat geld te kunnen teruggeven. De hele zaak zal hem de rest van zijn leven blijven volgen, dat beseft hij. "Ik ga het nooit kunnen afsluiten, de schade blijft. Er is geen magisch sleuteltje in ons hoofd dat toelaat om daar niet meer aan te denken. Ik sta ermee op en ik ga ermee slapen.

