Bestuurders L&H moeten ruim 655 miljoen euro betalen, maar die hebben ze niet

Het hof van beroep in Gent heeft in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) zes voormalige bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen die in totaal ongeveer 655 miljoen euro bedragen....

De vraag blijft evenwel of en hoeveel centen de burgerlijke partijen zullen zien. Want wat zal er nog kunnen gerecupereerd worden van financieel vermogen bij de veroordeelden, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie.

Luc Gheyssens, de raadsman van Jo Lernout: "Bij Jo Lernout valt financieel niets meer te halen. Hij is berooid. Kijk maar naar zijn levenswandel van de jongste jaren. De twee stichters Jo Lernout en Pol Hauspie hebben zich niet persoonlijk verrijkt. Het hele proces kostte handenvol geld maar was eigenlijk zinloos. En toen in augustus 2000 de eerste berichten van fraude verschenen in de Amerikaanse media hadden de aandeelhouders nog de tijd om te verkopen. Bovendien: er zijn ook aandeelhouders die destijds veel geld hebben gewonnen.”

Curatoren en aandeelhouders

De uitspraak duurde slechts vier minuten. De rechter las het arrest niet voor, want dat zou “dagenlang” duren. Het bedrag van de schadevergoeding is toegekend aan 4.336 partijen. Daarvan gaat 47 miljoen naar de voormalige aandeelhouders en de rest is toegekend aan de curatoren van het failliete bedrijf.

Geen enkele gedupeerde of advocaat kwam opdagen na oproep van het Hof door corona. Enkel journalisten aanwezig. Slechts één advocaat van KPMG, een internationale accountants- en adviesorganisatie, was aanwezig. Die moest de boekhouding controleren en stelde zich ook burgerlijke partij. Die krijgt 1 euro morele schadevergoeding, zoals gevraagd.

Fraudezaak

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. (Lees verder onder de foto)

Het hof kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Tegen het arrest is wel nog cassatieberoep mogelijk.

Gedupeerden zullen via hun advocaat het arrest kunnen inkijken of meer informatie via deze link.

