Izegems gezin schuldig aan moord

Ze hadden haar vier jaar geleden gedood, zodat de kinderen definitief bij hen zouden kunnen blijven.

Sara Laeremans, moeder van twee peuters, werd op 22 oktober 2017 gewurgd aangetroffen in haar appartement aan het Brigandshof in Geel. Haar ex-man Glenn Meesseman kwam al snel als verdachte in beeld, omdat de twee in een strijd over de verblijfsregeling verwikkeld zaten. De rechtbank had een tiental dagen eerder beslist dat de kinderen bij Sara gingen verblijven en dat ze om de twee weken een weekend naar Glenn mochten, wat vooral zijn moeder Inge Manderick maar moeilijk kon verkroppen.

Glenn had echter een alibi: hij was de hele avond en nacht samen met zijn dochtertjes bij zijn ouders in Izegem geweest. Zijn ouders bevestigden dat tegenover de politie. Het was de zus van Glenn die het onderzoek in een stroomversnelling bracht. Zij vertelde de politie in juli 2018 dat haar ouders en haar broer Sara dood wilden om de kinderen definitief terug te krijgen. De moeder legde tijdens het proces bekentenissen af.

30 jaar cel geëist voor moeder, 28 jaar voor zoon en vader

Het openbaar ministerie heeft 30 jaar opsluiting gevorderd voor Inge Manderick, die het voortouw had genomen bij het plannen van de moord op Sara Laeremans (21). Voor haar zoon Glenn Meesseman en haar ex-man Patrice Meesseman, de uitvoerders van het plan, vorderde advocaat-generaal Björn Backx 28 jaar cel. Hij zag in het blanco strafblad van de drie een verzachtende omstandigheid, waardoor hij niet de maximumstraf van levenslang eiste.

