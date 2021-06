Schoonmoeder Sara Laeremans geeft moordplan toe

Haar schoonmoeder uit Izegem (49), die altijd elke betrokkenheid heeft ontkend, is vlak voor de start van de pleidooien tot bekentenissen overgegaan. "Ik heb wroeging. Ik kan het niet meer dragen, het is te zwaar. De kindjes van Sara hebben recht op de waarheid." Ze gaf toe dat ze wist dat Sara ging sterven, toen haar ex-man Patrice M. (54) en zoon Glenn M. (29) met de trein naar Geel vertrokken. "Het klopt dat er een plan was om Sara te doden."

Dochter is kroongetuige

Ze vertelde dat haar zoon en ex-man op 21 oktober 2017 met de trein naar Geel waren vertrokken om met Sara te praten over de omgangsregeling. "Maar als het niet lukte, konden er erge dingen gebeuren, zoals wat er gebeurd is." "Dus u wist dat Sara mogelijk het leven kon laten?", vroeg de voorzitter, waarop ze bevestigend antwoordde. Het plan om Sara te doden was volgens haar ontstaan na de uitspraak van de rechtbank. Die had een tiental dagen voor de feiten beslist dat de kinderen bij Sara gingen verblijven en dat ze om de twee weken een weekend naar haar zoon mochten, wat zij moeilijk kon verkroppen. "Ik was inderdaad de eerste om te zeggen dat we daar iets aan moesten doen en dan hebben we het verder besproken." "Voelt u zich verantwoordelijk voor de dood van Sara?", vroeg de voorzitter. "Ik voel me zeker en vast verantwoordelijk. Ik kon hen tegenhouden." Waarom ze nu tot bekentenissen overgaat? "Ik begin wroeging te krijgen. Ik wil dat de waarheid aan het licht komt. Ik kan het niet meer dragen, het is te zwaar. De kindjes hebben recht op de waarheid." Ook de getuigenis van haar dochter op maandag had een rol gespeeld bij haar beslissing om schoon schip te maken. Het was haar verklaring die haar ouders en broer achter de tralies deed belanden.

