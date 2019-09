Intentieverklaring nieuwe hulpverleningszone ondertekend

Vorige week raakte bekend dat de Westkustgemeenten zich willen afsplitsen van Brandweerzone Westhoek. Er is al langer onvrede over het feit dat die zone zo uitgestrekt is. Aan de Westkust willen ze daarom niet langer meebetalen voor wat er zich in het zuiden -helemaal aan de andere kant van de zone- gebeurt. Niet willen, maar ook niet meer kunnen: de factuur zou voor enkele gemeenten stilaan onbetaalbaar worden. (lees verder onde de foto)

Tegelijk wil Middelkerke Brandweerzone 1 (met Oostende en Brugge) verlaten, en zich aansluiten bij de nieuwe brandweerzone van de Westkust.

