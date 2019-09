Valt Brandweerzone Westhoek uiteen?

Officieel is het nieuws nog niet, maar het lijkt erop dat de Westkustgemeenten zich willen afsplitsen van brandweerzone Westhoek. Er is al langer onvrede over het feit dat de brandweerzone zo uitgestrekt is. Aan de Westkust willen ze daarom niet langer meebetalen voor wat er zich in het zuiden -helemaal aan de andere kant van de zone- gebeurt. Niet willen, maar ook niet meer kunnen: de factuur zou voor enkele gemeenten stilaan onbetaalbaar worden.

Wat met Middelkerke?

Tegelijk is niet uitgesloten dat Middelkerke de brandweerzone 1 verlaat, en zich aansluit bij de nieuwe brandweerzone aan de kust. Vanuit Middelkerke waren al eerder signalen dat ze niet langer willen bijdragen aan de hulpverleningszone 1 in de huidige vorm.

Burgemeesters komen samen

De beslissing om hulpverleningszone Westhoek te verlaten moet officieel nog bekrachtigd worden. De redactie van Focus en WTV heeft vernomen dat de betrokken burgemeesters daarover morgen woensdagavond samenzitten. De aankondiging zou voor na het weekend zijn. Op dit moment zijn deze gemeenten lid van brandweerzone Westhoek: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.

Meer morgen op Focus & WTV.