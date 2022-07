Headliners Cactusfestival annuleren optreden last minute

Robert Plant en Alison Krauss hebben amper twintig minuten voor hun optreden op het Cactusfestival in Brugge hun show geannuleerd. "Krauss heeft de griep en is niet in staat om te zingen", luidt het bij hun management. Een ferme domper voor de festivalgangers op de eerste avond.

De festivalweide in het Minnewaterpark van Brugge liep goed vol voor de allereerste avond. Onder meer Meskerem Mees, Intergalactic Lovers en Belle and Sebastian verwenden de toeschouwers met mooie optredens.

Maar het hoogtepunt van de avond bleef uit, want het optreden van Robert Plant en Alison Krauss werd amper twintig minuten voor hun show geannuleerd. Plant was de zanger van Led Zeppelin en heel wat mensen waren speciaal voor hem naar Cactus gekomen.

‘Tot onze grote spijt moeten we het optreden van vanavond afzeggen. Helaas is Alison Krauss getroffen door een griepvirus dat haar stembanden heeft aangetast en daardoor niet in staat is om te zingen’, aldus het Cactusfestival.

