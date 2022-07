Knaldrang is groot op Cactusfestvial na twee coronajaren

De deuren gaan om 16 uur open, en de honger is duidelijk groot bij de muziekliefhebbers. Na twee jaar zonder is er eindelijk weer een Cactusfestival. De setting in het Minnewaterpark blijft uniek. Voor veel Bruggelingen is dit de echte start van de zomer en de vakantie.

Bijna uitverkocht

Cactusweekend is nagenoeg uitverkocht, en dat heeft natuurlijk veel te maken met de ijzersterke affiche. Vanavond zijn Robert Plant en Alison Krauss en Belle and Sebastian de headliners, dit weekend kun je nog genieten van de klanken van Ben Harper, Richard Hawley en Balthazar.

De organisatie is tevreden met de ticketverkoop. Er zijn nog enkele dagtickets voor zaterdag en zondag. Ze verwachten een dikke 20.000 bezoekers dit weekend.

De Malinese band Tamikrest mag het festival openen. Normaal spelen ze wat later op de avond, maar ze zijn blij dat ze op Cactus kunnen spelen en voor een publiek kunnen optreden.