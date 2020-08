Haven Ieper lijkt bedekt met groen tapijt

Eendenkroos is een drijvende waterplantensoort die vooral voorkomt in stilstaande of traag stromende wateren bij warm weer. Eendenkroos op zich is ongevaarlijk, niet giftig en houdt geen enkel risico in voor mens of dier. Op termijn kunnen ze wel problemen veroorzaken wanneer het gehele wateroppervlak ingenomen wordt zodat geen licht meer doorgelaten wordt. (lees verder onder de foto)

Voor de vissers is eendenkroos ook heel vervelend. Maar normaal gezien zal de plant opnieuw verdwijnen eens de watertemperatuur terug daalt. Vorige jaar konden we op het Ieperleekanaal hetzelfde fenomeen waarnemen.

