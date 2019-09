Ieperleekanaal kleurt helemaal groen

De kop van het Ieperleekanaal in Ieper kleurt momenteel weer fel groen. Dat was anderhalve maand geleden ook al eens het geval. Dat komt door een zeer opvallende laag eendekroos op het kanaal.

Dat zijn kleine plantjes die op het wateroppervlak drijven en zeer snel groeien. Deze plantjes komen voor in stilstaand (vaak in poelen en vijvers) of traagstromend water.

Momenteel is er grote bloei op het bovenpand van het kanaal (in beheer van de Vlaamse Waterweg). Verder stroomafwaarts is dit niet het geval. De groei hiervan heeft niets te maken met blauwalgen.

Eendekroos op zich is ongevaarlijk, niet giftig en houdt geen enkel risico in voor mens of dier. Op termijn kunnen ze wel problemen veroorzaken wanneer het gehele wateroppervlak ingenomen wordt zodat geen licht meer doorgelaten wordt. Voor de hengelaars is dit eendekroos wel zeer hinderend. Afhankelijk van de windrichting drijft het kroos in vrij dichte pakken op de ene of andere kant van het kanaal.

Deze planten profiteren van de hoge watertemperatuur, de droogte en het voedselrijke water, ze nemen zelf ook nutriënten op uit het water en verhinderen algenbloei.Normaal gezien zal de plant opnieuw verdwijnen eens de watertemperatuur terug daalt. Maatregelen zijn hier (voorlopig) niet nodig. Samen met het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg volgt de Ieperse milieudienst de problematiek wel verder op.