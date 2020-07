"Gruwelijke beelden in slachthuis zijn oude beelden"

Dat zegt hij in de Vlaamse commissie dierenwelzijn waar hij aardig wat vragen kreeg over de recent opgedoken undercoverbeelden van in het Torhoutse slachthuis. Maar dat zijn oude beelden, weerlegt Weyts. Intussen is er een nieuwe controle geweest, en die brengt geen nieuwe feiten aan het licht.

Twee weken geleden bracht dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden naar buiten, genomen in het Torhoutse slachthuis, in 2019. De beelden zorgden voor enkele parlementaire vragen aan Minister van dierenwelzijn Ben Weyts. Die neemt het op voor zijn diensten en verklaart duidelijk dat de dienst dierenwelzijn al heeft ingegrepen, in 2019, toen bleek dat er overtredingen waren in het slachthuis.

