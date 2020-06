Slachthuis opent intern onderzoek, maar nuanceert beweringen

"Zowel de directie als de medewerkers van het slachthuis nemen de beelden en de gemaakte beschuldigingen ernstig en starten een intern onderzoek," zegt het slachthuis in een mededeling. Philippe Maryssael, Head of quality department bij Van Hoornweder: “We nemen deze zaak erg serieus en willen benadrukken dat wij steeds de juiste voorgeschreven procedures volgen. Het is gevaarlijk en moeilijk om beelden van dieren die duidelijk fysieke letsels hebben te publiceren zonder context. “

Volgens Van Hoornweder moeten de beweringen van Animal Rights binnen de juiste context geplaatst worden. Ziehier de volledige tekst die het bedrijf verspreidt:

Alle dieren die naar ons bedrijf gebracht worden, worden steeds onderzocht door de Animal Welfare Officer. Dieren die door hem ongezond verklaard worden of duidelijke fysieke letsels vertonen (zoals zichtbaar op de beelden) worden onmiddellijk geëuthanaseerd. Hiervoor wordt de procedure gevolgd en gebeurt ook de nodige rapportering naar de overheid. Deze rapportering is beschikbaar bij het bedrijf, en bij de overheid.

Het is ook belangrijk mee te geven dat het niet gebruikelijk of conform is dat dieren met dergelijke letsels aangevoerd worden naar het slachthuis. Wij werken hier reeds lange tijd samen met het FAVV aan om aanvoer van zieke of kreupele dieren te voorkomen.

Na de algemene gasverdoving kan er een klein percentage varkens nog een bijverdoving nodig hebben. Dit is echter minimaal. Deze wordt aangebracht door middel van een electronarcose die te zien is op de beelden en een onmiddellijk bewustzijnsverlies bij het varken teweeg brengt. De beelden tonen eigenlijk dat de wettelijke procedures correct gevolgd worden.

Animal Rights insinueert dat het slachthuispersoneel onvoldoende opgeleid zou zijn. Het personeel volgt meerdere keren per jaar een interne opleiding volgt bij de Animal Welfare Officer. Elke medewerker beschikt over een officieel getuigschrift van het dierenwelzijnsexamen van de Vlaamse Overheid. Tot slot hangen duidelijke uitgeschreven instructies en visuele pictogrammen uit in de stallen in de verschillende talen van de werknemers. Inbreuken tegen dierenwelzijn staan lijnrecht tegenover het Europese verordening en de Belgische wetgeving. Ons bedrijf en onze mensen respecteren dan ook alle richtlijnen en zijn opgeleid om dieren correct te behandelen.

