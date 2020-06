Grootste watersportzone voor de kust ligt in Koksijde

Het meest opvallende onderdeel is de creatie van een grote insteekzone van 2,5 kilometer voor watersporters tussen de surfclubs SYCOD en Windekind tijdens de zomervakantie. Daardoor verdwijnt de zwemzone Duinpark, wat eerder al tot discussies leidde.

Want het strand voor de wijk Duinpark in Oostduinkerke is populair bij gezinnen met kinderen.

Andere zones

Ook zijn er veranderingen voor een aantal andere zwem- en insteekzones. De zwemzone Zouaven wordt 130 meter kleiner in de richting van de Schipgatduinen, over de volledige lengte van de zwemzone Sint-André komt een volledige paardenvisserszone en de insteekzone Sint-André - Oostduinkerke-Centrum wordt 300 meter groter. De zwemzone Oostduinkerke-Centrum wordt 70 meter ruimer richting Nieuwpoort.

Lees ook