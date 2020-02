Hommeles rond zwemzone die verdwijnt

In Oostduinkerke zorgt het schrappen van een zwemzone ter hoogte van de wijk Duinpark voor deining. Koksijde wil de grootste zone voor watersporters aan onze kust maken, en daardoor zou een kleine zwemzone sneuvelen.

De plannen zijn gisteren toegelicht op een openbare commissievergadering, maar ze zorgen al enkele weken voor commotie.

Het strand voor de wijk Duinpark in Oostduinkerke is populair bij gezinnen met kinderen. In de grote vakantie staan er normaal drie strandredders. Maar Koksijde wil de bewaakte zwemzone schrappen. De smalle strook van nauwelijks 200 meter breed zou verdwijnen ten koste van de watersport. De hele strandzone tussen zeilclub Sycod en surfclub Windekind – nu nog grotendeels onbewaakt – zou omgevormd worden tot één grote surfzone van bijna 2 kilometer, enkel bestemd voor kiters, windsurfers en zeilers.

Volgens oppositiepartij N-VA is een grotere zone voor watersporters perfect te verzoenen met de zwemzone. Een online petitie tegen het schrappen van de zwemzone is al meer dan 2.000 keer ondertekend. Maar ook na commissievergadering van gisteravond blijft Koksijde bij zijn plannen.

De herschikking van de strandzones wordt maandagavond gestemd op de gemeenteraad. Uiteindelijk is het de administratie Kust die haar definitieve goedkeuring moet geven.