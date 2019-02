'Willy Willy was een zachtaardig man', zegt muzikant Serge Feys. Serge Feys is de toetsenist van Arno en kende Willy Willy goed. Hij heeft er vaak meer samengewerkt. Ze komen allebei uit Oostende.

'Willy Willy bleef altijd zichzelf. Zijn grote voorbeeld was Keith Richards van The Rolling Stones. Hij betekende veel voor de Belgische muziek. Hij was meer dan de gitarist bij The Scabs. Hij speelde ook bij Marcel Vanthilt en Vaya Con Dios.'

