The Scabs-gitarist Willy Willy overleden

Willy Willy (59) uit Oostende is overleden. De bekende gitarist van The Scabs was zwaar ziek. Vorige week werd hij nog in de bloemen gezet op het podium bij de uitreiking van de MIA’s, de muziekprijzen.

Scabs-gitarist Willy Lambregt, beter bekend als Willy Willy, is woensdagavond thuis overleden aan kanker in het gezelschap van zijn echtgenote en vrienden. Dat meldt boekingagentschap TTT Artists. De gitarist is ook bekend van, onder meer, Vaya Con Dios. Lambregt nam vorige week nog een Lifetime Achievement Award in ontvangst op de MIA's. De uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 20 februari 2019 om 14 uur in het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst, en is toegankelijk voor het publiek

Willy Punk

Willy Willy, in Oostende aanvankelijk bekend als Willy Punk, verliet op jonge leeftijd de schoolbanken om zich volledig aan de rock- en roll te wijden. In de beginjaren speelde hij in zijn thuisstad in bands zoals Revenge 88 die enkele hits scoorde. Onder impuls van Arno en fotograaf Danny Willems, verhuisde Willy Lambregt naar Brussel, waar het kruim van de Belgische muziekscene zat. Hij werd door Marcel Vanthilt gevraagd om gitaar te spelen bij Arbeid Adelt en leerde Danni Klein kennen: Vaya Con Dios werd geboren. Op het hoogtepunt van de band, verliet Willy Willy hem.

Scabs

Hij koos voor The Scabs waarmee hij vorige week dus nog a Lifetime Achievement won. ""Die erkenning, en dat optreden, waren heel belangrijk voor Willy", zegt Scabs-zanger Guy Swinnen. "Ik verlies een hele goede vriend, om niet te zeggen mijn beste vriend. We hebben woelige periodes doorgemaakt, maar dat maakte onze vriendschap heel sterk."

In 2003 bracht de gitarist zijn eerste soloplaat uit: "Willy Willy & The Voodoo Band". Zijn laatste solo-lp verscheen enkele maanden geleden: "Vampire With a Tan"

"Willie Willie"

TC Matic, met Arno Hintjes, droeg ooit een nummer, "Willie Willie" aan hem op. Lambregt speelt trouwens heel even mee in de clip van het nummer.