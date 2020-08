Gouverneur: "Situaties zoals in Oostende kunnen niet"

Vrijdagavond ontstond er in het station van Oostende chaos onder dagtoeristen. Dat kwam omdat het treinverkeer verstoord was geraakt nadat een trein stil was blijven staan ter hoogte van Jabbeke. Daardoor stond een massa toeristen bijeengepakt in het station.

Spreiding

Volgens waarnemend gouverneur Anne Martens duurde het te lang voor de massa kon vertrekken. "Ik ben niet tegen extra treinen richting kust omdat ze zorgen voor spreiding. Maar er moet garantie zijn dat de toeristen ook gespreid weer naar huis kunnen vertrekken", aldus Martens.

Crowd control

De gouverneur wil dat NMBS voortaan beter aan crowd control doet. "Op deze manier is het risico te groot. Dat kan in deze tijden niet." Verder is Martens positief over de drukte aan zee. "Het was vrijdag druk maar de strandplannen werken. De mensen worden goed gespreid en zaterdag is het al een pak kalmer aan zee."

Lees ook: