Van Ranst na chaos in Oostende: "Zo gaat het niet lukken"

Door treinproblemen tussen Oostende en Brugge is er vrijdagavond een tijdlang chaos geweest onder dagjestoeristen in het station van Oostende. Dat bevestigen burgemeester Bart Tommelein en NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen bijeengepakt stonden in het station. Dat kwam omdat het treinverkeer verstoord was geraakt nadat een trein stil was blijven staan ter hoogte van Jabbeke. Pas rond 21.30 konden de treinen weer over twee sporen rijden, zegt Temmerman. De reizigers konden vervolgens geleidelijk aan vertrekken met verschillende treinen.

Station even ontruimd

De toestand leidde tot chaos onder de wachtende reizigers die naar huis wilden, waarna de politie geen treinen meer liet vertrekken. "We hebben het station zelfs samen met de politie even ontruimd", zegt Temmerman.

Noodplan

Na 22.00 uur stonden volgens de burgemeester nog steeds zowat duizend mensen te wachten in het station. Tommelein wil dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot een noodplan maakt om problemen in de toekomst beter op te vangen.

Voor de rest verliep alles volgens de burgemeester vrij goed, maar de mondmaskerplicht leverde wel eens problemen op. "Ik maak me zorgen over het publiek van de grootsteden dat op de treinen stapt en naar onze stad komt. Ik wil niet iedereen weghouden, want het kan goed onder controle gehouden worden, maar als je met groepen jongeren zit die zich niet aan de regels willen houden en er een dag van maken waarbij ze zoveel mogelijk de regels overtreden, dan krijg je natuurlijk problemen."

Van Ranst reageert

Het filmpje op sociale media bereikte gisteren ook viroloog Marc Van Ranst. Hij retweette het filmpje met de boodschap "Zo gaat het niet lukken, vrienden"

Zo gaat het niet lukken, vrienden. https://t.co/518JfXQAq6 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 31, 2020

(Beelden Twitter Th Bernaudt)