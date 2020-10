De bevolking is lakser geworden. Boetes worden amper gegeven, en de Vlaming die het meestal niet zo nauw neemt met regels, profiteert daarvan. De cijfers moeten naar beneden. Morgen gaan daarom strengere maatregelen in. En dus is gouverneur Decaluwe vastbesloten om de regels te laten handhaven, met strenge hand als dat nodig is.

