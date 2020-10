Kaart: Coronacijfers blijven stijgen

Het gaat om een stijging met 64 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 137.868. Zo'n 10.108 personen zijn in België aan COVID-19 bezweken. Tussen 28 september en 4 oktober stierven dagelijks gemiddeld 11,7 mensen aan het virus. In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 90,7 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers worden 1.050 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-patiënten, van wie er 201 intensieve zorgen nodig hebben.

Voor de situatie in uw gemeente of stad: beweeg over de kaart hieronder. We gebruiken dezelfde kleurencode die gebruikt wordt om landen in de EU in te kleuren: minder dan 20 besmettingen op 100.000 inwoners, kleuren we groen. Tussen de 20 en 99 besmettingen krijgt een oranje kleur en hoger dan 100 is rood of donkerder.