Gifmoordpoging Lugovski: "Vrouw uit entourage ook slachtoffer"

Het onderzoek naar de vergiftiging van de Oostendse zanger Andrei Lugovski (37) gaat toch nog verder. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het parket wou het dossier afsluiten maar de zanger vroeg bijkomend onderzoek door nieuwe elementen.

Nieuwe elementen

Even zag het er dus naar uit dat het parket het onderzoek zou afsluiten, maar Lugovski en z’n advocaat brengen nu toch nog nieuwe elementen aan. Zo maakte een vrouw uit de entourage van de zanger hetzelfde mee als Lugovski.

Andrei Lugovski was er zelf bij in de rechtbank van Brugge. 2,5 jaar nadat hij vergiftigd raakte met thallium, een bestanddeel van rattenvergif, is het nog altijd onduidelijk wie er achter de feiten zit.

Het onderzoek lijkt op een dood spoor te zitten, maar Lugovski en z’n advocate brengen nu nieuwe elementen aan. Een vrouw uit de entourage van de zanger heeft hetzelfde meegemaakt als Lugovski.

Aan de beterhand

Er komt dus toch nog verder onderzoek naar de vergiftiging. En da’s een grote opluchting voor Lugovski. De tenor is intussen aan de beterhand. Al is hij nog niet helemaal terug de oude.

