Gerecht houdt reconstructie van moord op Maud en Ona

Chris V. haalde op 16 november zijn twee kinderen van school. Kort daarna verstikte hij Maud (8) en Ona (5) bij hem thuis in de Sijslostraat in Waardamme, een landelijke deelgemeente van Oostkamp. Het koppel was in een echtscheiding verwikkeld. Volgens de advocaat van de moeder had zij al twee keer klacht ingediend. Chris V. schreef in een brief aan zijn vrouw en zijn schoonouders dat hij de meisjes vermoord heeft uit wraak. (lees verder onder de foto)

Tijdens de reconstructie is de straat volledig afgesloten. Ook de pers wordt op afstand gehouden. Rond de tuin van de woning zijn hekken gezet.

