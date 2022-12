De man uit Waardamme die zijn twee dochtertjes heeft vermoord, schrijft in een brief aan zijn vrouw en zijn schoonouders dat hij dat uit wraak heeft gedaan.

De man had zijn vrouw vroeger al mishandeld en bedreigd. Volgens haar advocaat had zij al twee keer klacht ingediend. Het koppel zat daardoor in een vechtscheiding, en nu blijkt dat de man in een brief aan zijn vrouw en zijn schoonouders gezegd heeft dat hij de meisjes vermoord heeft uit wraak. De vrouw heeft zich vanmorgen officieel gemeld als slachtoffer.

