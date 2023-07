Gerdy verliest woning bij brand in Wijtschate: "Ik heb niets meer"

De woning van Gerdy Lucas is volledig vernield na de brand in Wijtschate gisteren. Een dag na de ramp komt de klap nog harder aan: "Ik draag nog altijd dezelfde kleren als gisteren, de geur zit er in. Ik heb niets meer."

Gerdy heeft met zijn partner zijn huis in de Rijselstraat helemaal gerenoveerd, tot het ongeval met brand als gevolg de woning volledig in de as legde. "Een nieuwe voorgevel, nieuwe vloer en badkamer, dat was net klaar van voor nieuwjaar en nu is er niets meer. Moet ik nu nog opnieuw beginnen? Ik weet het niet", vertelt Gerdy.

"Alles is verloren"

Verzekeringsmakelaars hebben de schade opgemeten na het ongeval en de brand in Wijtschate gisteren. "Maar dat zal iets van lange adem zijn zeker? Intussen heb ik niets meer. Er is niets meer te recupereren uit het huis. Alles is verloren. Ik draag nog altijd dezelfde kleren als gisteren."

Ook bij de andere bewoners komen de verzekeraars langs. Al wordt het nog een strijd te weten wie welke vergoeding krijgt. "Hier is het wel duidelijk dat het verkeersongeval de schuldige of de oorzaak is. Dat is al één iets dat uitgesloten is van je eigen brandverzekering", verzekert waarnemend burgemeester Bart Vanacker.

Gevaarlijk kruispunt

Nu beseft Gerdy waaraan hij zelf ontsnapt is. "Dat ik geluk gehad heb, dat is niet te beschrijven", vertelt hij emotioneel. Hij en zijn partner krijgen, net als elke bewoner die dat wil, een onderdak voor de komende weken. (Lees verder onder de foto.)

Toch stelt hij zich ook veel vragen bij het kruispunt. "Ik begrijp niet waarom de gemeente daar nog niets aan gedaan heeft. Er zijn al zo veel ongevallen gebeurd met dodelijke slachtoffers en nu dit."

Bewoners klagen al langer het gevaarlijke punt aan, toch staat het kruispunt niet op de lijst met gevaarlijke kruispunten.

