Kruispunt van ongeval in Wijtschate niet op lijst met gevaarlijke punten

Dinsdag botsten een vrachtwagen en een bestelwagen tegen elkaar, daarna reed de vrachtwagen in de gevel van een woning. De twee voertuigen en drie woningen vatten vuur.

De chauffeur uit Staden overleed ter plaatse, de andere chauffeur uit Komen overleed later in het ziekenhuis.

Niet op lijst met gevaarlijke punten

Het is niet de eerste keer dat daar ongevallen gebeuren. Volgens een buurtbewoner zijn er dit jaar al drie ernstige ongevallen gebeurd. Toch staat het kruispunt niet op de lijst met gevaarlijke punten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

"Elk jaar hebben wij met elke West-Vlaamse gemeente een overleg. Dit najaar nog met Heuvelland en dat ongeval van gisteren zal zeker op de agenda komen. We wachten ook nog op de resultaten van het onderzoek. Eens we dat weten kunnen we bekijken of we eventueel de infrastructuur moet aanpassen", zegt Dirk Vanhuysse van Wegen en Verkeer.

Wegdek beschadigd

Volgens verschillende getuigen zou de bestelwagen het stopteken genegeerd hebben en zo op de vrachtwagen zijn ingereden. Onderzoek moet aantonen hoe het ongeval precies is gebeurd.

De straat waar het ongeval gisteren gebeurde is nog altijd afgesloten voor het verkeer. Door de brand is het wegdek zwaar beschadigd. Een aannemer neemt vrijdag het asfalt weg en volgende week woensdag komt er een nieuwe asfaltlaag.