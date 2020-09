Geen TUI-vluchten op Oostende tussen twee vakanties

De periode tussen twee vakanties is sowieso rustig. Door de coronacrisis zijn er nu nog minder boekingen. De luchtvaartmaatschappij TUI fly schrapt daarom alle vluchten vanop Oostende, Antwerpen en Luik. Ze gaat al haar vluchten organiseren vanop Zaventem en Charleroi.

Via andere luchthaven

Wie in die periode een reis had geboekt om te vliegen via Oostende, kan wel degelijk vertrekken, zegt TUI. Alleen zal dat dus op een andere luchthaven zijn.

Voor de luchthaven van Oostende is dat geen goed nieuws: het aantal passagiers zal dit jaar al flink terugvallen, nu vallen in die tussenperiode dus ook zowat alle andere passagiersvluchten weg. De cargotrafiek doet het sinds de lockdown dan weer wel goed op Oostende.

