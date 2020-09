Nieuwe cargomaatschappijen voor luchthaven Oostende-Brugge

Volgens de luchthaven wordt het een veelbelovende samenwerking. De Hongyuan group heeft zijn hoofdkwartier dichtbij Beijing. Ze hebben een vermogen van 5 miljard dollar en meer dan 20 Chinese en buitenlandse vestigingen.

De luchthaven van Oostende heeft kunnen profiteren van de coronacrisis om zijn cargocijfers gevoelig op te krikken. Het volume steeg over de periode januari tot augustus met 150 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dat succes is in niet geringe mate te danken aan nieuwe cargomaatschappijen die de weg hebben gevonden naar Oostende. De Chinese Hongyan Group is na een aantal testvluchten goed voor 8 vliegbewegingen per week. In augustus zorgden de Chinezen zo voor 15 procent van de verhandelde cargo. Vandaag werd ook de deal met Mukden Logistics beklonken. Nog een Chinese klant, naast Qatar Airways, Magma, entrouwe klant Egyptair, die steeds meer en meer de Oostendse luchthaven gebruiken. Om aan de stijgende vraag te voldoen gaat de groep Versluys de infrastructuur uitbouwen en moderniseren.

"Wij als luchthaven zijn zeer verheugd met de cargo en logistieke ontwikkelingen in Oostende. Daarom ook dat wij een alliantie zijn aangegaan met de groep Versluys om onze infra structuur uit te bouwen en te moderniseren. Het is duidelijk dat de Chinese markt en zijn stakeholders de mogelijkheden in Oostende hebben ontdekt, zeker met de nabijheid van beide zeehavens, Oostende en Zeebrugge. Wij zijn dankbaar voor de Chinese interesse en in het bijzonder Mukden Logistics die vandaag hun komst naar de luchthaven officieel afrond. Vlaanderen Distributieland zal hen niet ontgoochelen", aldus Marcel Buelens, CEO Luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge