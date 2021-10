"Geen reden om Sharon van het leven te beroven"

Op het assisenproces over de moord op Sharon Gruwez (22) heeft de beschuldigde vrijdag verklaard dat hij geen reden had om zijn vriendin van het leven te beroven.

Zoals gebruikelijk werd eerst uitgebreid stilgestaan bij de jeugd van de beschuldigde. Davy Kesteman werd opgevoed door zijn moeder en kende zijn biologische vader niet. "Toen ze me vertelde van zijn zelfdoding, heb ik me omgedraaid en verder geslapen."

Met zijn stiefvader had de Poperingenaar wel een goed contact. "Ik beschouwde hem als mijn echte vader. Hij deed dingen voor mij die nooit iemand anders voor mij gedaan heeft."

"Fysieke agressie"

In april 2016 begon de beschuldigde een relatie met Sharon Gruwez. "We zijn als vrienden vertrokken op reis en zijn als koppel van Spanje teruggekeerd. Ze was een fleurige dame, knap en een leuke meid." Volgens Kesteman was ze echter niet op haar mondje gevallen. "Dat ontaardde soms ook in fysieke agressie, we hadden daar beiden een probleem mee. Maar ik zag haar graag."

Relatie zeker vijf à tien keer afgesprongen

Voorzitter Antoon Boyen polste naar een reeks kleine en grotere incidenten. Kesteman gaf toe dat er veel ruzies waren binnen hun relatie, die zeker vijf à tien keer tijdelijk zou afgesprongen zijn. Naar eigen zeggen hadden ze ook op het moment van de feiten nog een relatie, al werd dat tijdens het onderzoek tegengesproken door haar omgeving.

De vrienden van Sharon hadden ook de indruk dat ze in de gaten werd gehouden door de beschuldigde. "Ik versta dat zij dat denken, maar wij stuurden veel berichten naar elkaar. Zo wist ik meestal wel waar ze was. en we spraken ook af zonder dat iemand dat wist." Anderzijds gaf hij wel toe dat hij soms jaloers uit de hoek kwam. "Ik heb daar nu goed over kunnen nadenken en besef dat ik daar een probleem mee heb."

Eerder veroordeeld voor partnergeweld

Kesteman ontkende formeel dat hij ooit verklaarde dat niemand anders dan hij Sharon mocht krijgen. "Ik hield van haar en ik hield ook van mijn auto's. Ik zou nooit met mijn auto's opzettelijk iets doen of haar iets aandoen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat sommige mensen misschien opgestookt zijn door de familie van het slachtoffer."

Amper drie maanden voor de feiten werd de Poperingenaar door de correctionele rechtbank van Ieper tot zeven maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor twee feiten van partnergeweld. Kesteman probeerde de slagen te minimaliseren, onder andere door te stellen dat Gruwez hem eerst had geslagen. De voorzitter reageerde door een deel van het vonnis voor te lezen. Daarin werd verwezen naar zijn agressieve, gevaarlijke en immorele ingesteldheid.

Chatdiscussie

Op 31 oktober 2018 was het slachtoffer volgens haar ex-vriend van plan om iets te gaan eten bij een vriendin. Kesteman reageerde behoorlijk mistevreden toen na zijn werk bleek dat ze op café zat in Poperinge. Na een lange chatdiscussie ging ook hij naar Poperinge, waar het niet alleen met Sharon maar ook met een vriend van haar tot een discussie kwam. "Hij bekeek mij raar en ik heb gezegd dat ik toch wel bij mijn mokke mocht staan." Uiteindelijk vertrok de beschuldigde samen met het slachtoffer. "Ik heb haar niet moeten verplichten om in te stappen."

Geen gordel

Volgens Kesteman reed hij naar zijn woning, maar had Sharon die nacht nog andere plannen. "We zouden nog naar de zee gaan. Misschien naar de nachtwinkel nog iets halen en op het strand iets drinken, zoals we vaak deden." Toen ze vertrokken, hoorde hij dat ze haar gordel niet droeg. "Ik heb twee keer kort geremd, maar ze wou niet. Het signaal stopte, maar ik weet niet of ze haar gordel dan wel had aangedaan."

Crash aan 191km/u

Niet veel later crashte de beschuldigde aan 191 kilometer per uur met zijn BMW tegen een geparkeerde bus langs de N8 in Vleteren. "Dan kwam ik wakker achter het stuur in een verhakkeld voertuig. Ik wist niet dat Sharon mee was." Naar eigen zeggen dacht Kesteman dat hij met de bestelwagen van het werk een voetganger had aangereden in Frankrijk. Pas in het ziekenhuis zou hij vernomen hebben dat zijn ex-vriendin om het leven was gekomen.

Copiloot in de rally

Voorzitter Antoon Boyen vroeg meermaals waarom Kesteman aan die snelheid door een rood licht reed. "Dat gebeurde wel vaker dat we sneller reden, zeker 's nachts. Zij was copiloot in de rally en ik dacht dat ik in de rally zat zeker?" Volgens de verkeersdeskundige kon hij aan die snelheid onmogelijk die flauwe bocht halen. "Maar ik moet dat zelf ook gezien hebben, want op de beelden van de bakkerij is te zien dat ik nog remde." Kesteman bleef er ook bij dat in de wagen van een ruzie of een discussie absoluut geen sprake was. Maandag komen de eerste getuigen aan het woord.

Bekijk ook: