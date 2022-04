"Geen inspraak van inwoners, jammer": Oppositie over fusieplannen Wingene-Ruiselede

De gemeentebesturen van de buurgemeenten maakten gisteravond bekend dat ze willen samensmelten tot één grote gemeente onder de naam Wingene. Ze mikken op 1 januari 2025 voor de realisatie. In beide gemeenten reageren de oppositiepartijen lauw op de fusieplannen. Ze missen vooral de inspraak.

"Graag inspraak voor burgers"

"We moeten het intern eens allemaal goed bekijken en bespreken", zegt Pieter-Jan Verhoye van oppositiepartij N-VA in Wingene.

"Bij N-VA zijn we pro fusie, maar we stellen ons toch nog vragen bij bijvoorbeeld het aantal inwoners. We kennen nog gemeenten met 20.000 inwoners die nog altijd met dezelfde uitdagingen zitten."

Ook de inspraak van de burgers is een hekelpunt: "Het lijkt wel alsof alles zo goed als beslist is. Toch is het belangrijk dat ook de inwoners inspraak krijgen in deze fusie", stelt Verhoye.

"Nog heel wat vragen: wat met dienstverlening voor burger?"

Het gebrek aan inspraak horen we ook bij oppositiepartij Respect in Ruiselede. "Het lijkt alsof alles snel is beslist", zegt de woordvoerder van de partij.

"De inwoners kregen geen inspraak. Niet over de fusie en ook niet over de keuze van fusiepartner. We vrezen voor de toekomst. Er zijn nog heel wat vragen. Zullen er nog voldoende gemeentediensten overblijven in Ruiselede? Of verhuist alles naar Wingene?"

Vlaams Belang eist referendum

Oppositiepartij Vlaams Belang wil dat er een referendum wordt georganiseerd. "Vlaams Belang kant zich niet per definitie tegen elk plan in die richting, maar betreurt wel elk gebrek aan inspraak", zegt de partij in een persbericht.

“Wij kunnen enkel vaststellen dat noch de meerderheid in Wingene, noch die in Ruiselede enig overlegmoment met de bevolking voorziet”, zegt Dominiek Sneppe, Kamerlid en ‘meter’ van de afdelingen Wingene en Ruiselede. “En dus stelt zich de vraag of er bij de bevolking wel voldoende draagvlak is voor een dergelijke fusie.”

Johan Van Becelaere van Vlaams Belang Wingene sluit zich daarbij aan: “Wij betwijfelen sterk of het draagvlak in beide gemeenten voldoende groot is en het is waarschijnlijk ook daarom dat de meerderheden in beide gemeenten het niet aandurven om die inspraak aan de bevolking te bieden.”

Het Vlaams Belang is van mening dat geen van de meerderheden bij het begin van de legislatuur een mandaat had voor een dergelijke ingrijpende beslissing en eist dan ook een volksraadpleging. “Enkel met een referendum kan een dergelijke beslissing democratisch getoetst worden”, besluit Dominiek Sneppe.

"Het Vlaams Belang zal het dossier nauwlettend opvolgen en, indien nodig, actie ondernemen om in beide gemeenten een referendum te houden," zegt de partij tenslotte.

En wat denken de inwoners zelf?

Op straat in Ruiselede & Wingene zijn de reacties vanmorgen verdeeld: positief en negatief. Sommige inwoners zien geen probleem in de fusie. "Dat kan ook zijn voordelen hebben", zeggen sommigen. "Ook goed dat er voor een fusie met een andere landelijke gemeente is gekozen en niet met de stad Tielt, bijvoorbeeld", klinkt het. Toch zijn er ook heel wat vragen: "Wat met de gemeentediensten? Zullen die nog overal even vlot toegankelijk zijn?"

Dat de naam van de gemeente Ruiselede verdwijnt ligt gevoeliger. "Jammer, maar we zullen blijven zeggen dat wij van 'Ruiselede' zijn. Ook in de toekomst", zegt een inwoner. "Het maakt ook weinig uit wie de nieuwe burgemeester wordt van de fusiegemeente. Als het maar een goede burgemeester is. Dat is het belangrijkste."

