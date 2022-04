Primeur: Wingene & Ruiselede willen fuseren: “Vanaf 2025 spreken we over Wingene”

De gemeenten Wingene en Ruiselede willen fuseren. Dat hebben ze vanavond bekendgemaakt. Als de plannen doorgaan, dan is dit de eerste gemeentelijke fusie in onze provincie.

De buurgemeenten mikken op 1 januari 2025 voor de samensmelting. Belangrijk voordeel van de gemeenten die vrijwillig fuseren is dat Vlaanderen een deel van de schulden overneemt. De gemeenten Ruiselede, Zwevezele en Wingene zullen vanaf 2025 verder gaan onder de naam 'Wingene'.

Het initiatief komt vanuit Wingene met burgemeester Lieven Huys (CD&V). "Binnen de huidige Vlaamse regeerperiode mogen gemeenten zelf hun fusiepartner kiezen. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld in deze fusie", klinkt het in een persbericht.

Fusie tussen landelijke gemeenten

Wingene is een landelijke gemeente met ruim 14.000 inwoners. Het bestaat uit de kernen van Wingene-centrum en deelgemeente Zwevezele. Lieven Huys is er burgemeester sinds 2021. Daarvoor was het Hendrik Verkest die meer dan 30 jaar lang de burgemeesterssjerp droeg.

Buurgemeente Ruiselede telt zo’n 5.000 inwoners. Burgemeester is Greet De Roo (RKD) die in 2007 Etienne Biebuyck opvolgde als eerste vrouwelijke burgemeester van Ruiselede. Ruiselede telt naast het centrum nog twee dorpen: Doomkerke en Kruiskerke.

Weetje: de nieuwe fusiegemeente zou zo’n 20.000 inwoners tellen en dat is bijna even veel als omliggende gemeenten Tielt en Oostkamp.