Geen extra onderzoek in zaak sjoemelende vrederechter

In de zaak van een 62-jarige vrederechter uit Oostende, die beschuldigd wordt van passieve omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal, witwassen en belangenneming, wordt er geen bijkomend onderzoek toegestaan.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling dinsdag beslist. De man zou misbruik gemaakt hebben van kwetsbare bejaarden terwijl hij toezicht had op de voorlopige bewindvoering. In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd in het vredegerecht in Oostende en in de woning van de vrederechter. Toenmalig staatssecretaris John Crombez en de Hoge Raad voor de Justitie hadden klachten van wanpraktijken door de vrederechter overgemaakt aan het gerecht. De Oostendse magistraat werd ervan beschuldigd jarenlang senioren voor grote bedragen geld of dure goederen af te troggelen.

Het Gentse parket-generaal vorderde een gerechtelijk onderzoek, waarbij een onderzoeksrechter-raadsheer werd aangesteld. De vrederechter werd onder meer verdacht van corruptie, maar werd niet aangehouden. De zaak kwam onmiddellijk voor het Gentse hof van beroep, en niet voor de correctionele rechtbank, wegens het voorrecht van rechtsmacht van de vrederechter als magistraat. Er werd echter bijkomend onderzoek gevraagd, maar de kamer van inbeschuldigingstelling wees die vraag af.

