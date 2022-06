Geen Beachland: Weinig begrip van burgemeester

We gaven gisteren bij Focus-WTV mee dat dat festival, anderhalve week voor de start, niet kan doorgaan. De nodige vergunningen blijven uit omdat op de plaats van het festival nieuwe duinen zijn ontstaan. Maar ook over het alternatief komt er geen advies, en dat begrijpen ze in Blankenberge niet.

"Regulitis", zegt burgemeester

Begin juli zouden er opnieuw beats moeten klinken op het festival Beachland maar dat botst nu op een njet. Beachland geraakt maar niet aan de nodige vergunningen van de dienst Kust en de administratie Natuur en Bos.

Aan de stad Blankenberge ligt het volgens de burgemeester zeker niet.

"Klopt, we zijn geconfronteerd met wat ik toch wel wat 'regulitis' noem", zegt burgemeester Björn Prasse. "Iets wat hier al meer dan 10 jaar heeft plaatsgevonden, kan plots niet wegens de ontwikkeling van nieuwe duinen. De organisator had zich daarop voorzien. Die was met een alternatief plan gekomen, had daar ook een voorstudie voor ingediend bij de bevoegde overheid, maar die kunnen of willen daar geen advies voor verlenen."

"Weinig opgeruimd"

En geen advies is geen vergunning en dus geen festival. Blankenberge zelf heeft nog geprobeerd om het te redden. Beachland vond plaats op de strandgrens met Wenduine. Opmerkelijk: de gemeente De Haan was in juli 2019 al, zo blijkt uit ons archief, niet erg opgetogen over de organisatie.

"Wij vinden dat de organisatoren onvoldoende hebben opgeruimd", zei burgemeester Wilfried Vandaele De Haan-Wenduine in 2019. "Vooral tussen de twee festivaldagen in hebben onze diensten veel werk gehad om zakken zwerfvuil, bekertjes en plastic op te ruimen en dat is niet de bedoeling."

Natuurbescherming?

Op de festivalsite groeien nieuwe jonge duinen en die worden beter goed beschermd. De administratie koos ervoor om geen advies te formuleren over deze embryonale duinen. En ook niet over de alternatieve locatie dichter bij Zeebrugge. De afgelasting kan dus een natuurbeschermende maatregel zijn.

"Ik twijfel erover. Wat achter mij ligt, die duinen daar wil ik nog begrip voor opbrengen, maar op de nieuwe locatie heeft men de toets gedaan. Alles lag buiten de Ven en habitatrichtlijngebied."

En toch kwam er dus geen vergunning. De organisator van Beachland is erg ontgoocheld. Hij kan niet voor de camera reageren. Op 9 dagen voor de start probeert hij de financiële schade te beperken. Op Beachland waren ruim 10.000 mensen verwacht.

