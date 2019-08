Eindelijk vergunning voor moskee in Harelbeke

De moskee in Harelbeke kan dan toch verhuizen naar een villa langs de Kortrijksesteenweg

De deputatie van de provincie heeft het beroep in het dossier verworpen. Buurtbewoners en het Vlaams Belang probeerden de verhuizing tegen te houden omdat ze overlast vrezen. De stad Harelbeke gaf telkens een positief advies, maar de provincie zette om technische redenen een aantal keer het licht op rood. Zo ontbrak eerder een ruimtelijk advies in het dossier en was de parkeerplaats voor mensen met een beperking te ver af. Met de vergunning kan de moslimgemeenschap dan toch verhuizen naar de nieuwe stek.

