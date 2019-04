Geplande protestactie tegen moskee in Harelbeke

Bijna drie jaar geleden kocht de vzw Bader het leegstaand pand, de stad gaf een vergunning aan de vzw, maar omwonenden gaan telkens in beroep. Laatst keurde de provincie tot grote verwondering van de stad de vergunning af omdat de parkeerplaats voor mensen met een beperking te ver af was en omdat een advies ontbrak.

Hoorzitting

Op 23 april is er opnieuw een hoorzitting bij de provincie die zich dan een maand later uitspreekt. Het aantal bezwaren van de buurt is wel geslonken van 80 naar 35. Zij vrezen vooral parkeerproblemen, maar volgens de moslimgemeenschap is die vrees ongegrond.

Dat de moskee voor veel omwonenden een gevoelig thema is, blijkt wanneer we in de buurt aanbellen. Wie uitgesproken tegen is, reageert liever niet voor de camera. Handelaars die voor zijn zwijgen dan weer om geen klanten te bruskeren. Maar enkele buurtbewoners uit de Kortrijksesteenweg reageerden toch. (Bekijk de video hier onder)