Eerste nachtdienst van militairen in WZC in Dentergem

Twee militairen zijn gisteravond gestart in de nachtdienst in het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. Mariaburcht is zwaar getroffen door de corona-uitbraak. 56 bewoners zijn besmet en 14 personeelsleden zijn afwezig.

Jonas Billiau en Jochen Decuyper gingen gisteravond voor het eerst aan de slag in Mariaburcht. De twee militairen zijn ook ambulancier en springen bij in de nachtdienst. Jochen Decuyper : “Er wordt verondersteld van ons om medische steun te geven aan het vast personeel van de nacht. Dat is de mensen wassen, verzorgen, en medicatie geven die de verpleegkundige voorbereidt.

Jonas gaat vanavond aan de slag op de Covid afdeling, waar 56 bewoners afgezonderd zijn en moet daarvoor beschermkledij aantrekken. “Ik denk dat het deel uitmaakt van onze job om waar er problemen zijn, ook te gaan helpen. En dat is wat we momenteel aan het doen zijn. Het is inderdaad niet een standaard scenario voor ons. Maar ik denk dat we er ook veel kunnen uit leren, dat het een leerkans is.”

Jochen was ook al aan het werk in het zwaar getroffen woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke. “Het is een aparte ervaring, zeker als militair. Het is een beetje de ver van ons bed show, maar het is interessant om mee te maken. Het respect voor de zorgverleners is veel gegroeid.”

Mariaburcht moet vandaag 14 personeelsleden missen, niet alleen door een besmetting of quarantaine, maar ook door langdurige ziekte of burn-out. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het ook zo goed als onmogelijk om extra verpleegkundigen te vinden. De twee militairen blijven hier dan ook tot 2 december in de nachtdienst.

